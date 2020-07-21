تسمم الدم.. الأعراض والأسباب والأشخاص الأكثر عرضة للإصابة

تواصل – وكالات:

كشفت حركة “سلامة المرضى” الألمانية عن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بتسمم الدم وهم كبار السن، الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً، والمصابون بأمراض مزمنة وكذلك الأشخاص، الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة.

وأوضحت أن أعراض تسمم الدم تتمثل في الدوار والقشعريرة والحمى وسرعة ضربات القلب والشعور بالإعياء الشديد، كما قد يُصاب الرضع أيضاً بتسمم الدم، وحينئذ تتمثل العلامات التحذيرية في صعوبة التنفس والشعور بالبرد بشكل غير عادي والحمى والحركة ببطء والتشنج وعدم الأكل أو الشرب والتقيؤ بشكل متكرر والإسهال.

وأكدت الحركة على أهمية علاج تسمم الدم على وجه السرعة، لتجنب تفاقم الحالة وحدوث عواقب وخيمة، تتمثل في فشل الرئة والكلى والأعضاء الأخرى وكذلك نظام القلب والأوعية الدموية، وقد يصل الأمر إلى حد الوفاة.