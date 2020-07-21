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ضوابط إيفاد المعلمين للتدريس في الخارج

ضوابط إيفاد المعلمين للتدريس في الخارج
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تواصل – واس:

أصدر نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي قراراً بتجديد إيفاد 330 معلماً موفداً للتدريس في المدارس السعودية في عدد من الدول الشقيقة والصديقة بمختلف التخصصات التربوية للعام الدراسي المقبل 1442/1441هـ.

ووجه نائب وزير التعليم قادة الأكاديميات والمدارس السعودية في الخارج ومشرفي البعثات التعليمية في دول الإيفاد؛ بإبلاغ المعلمين المجدد إيفادهم بالمباشرة بداية العام الدراسي 1442/1441هـ، وإشعار إدارات التعليم في المناطق والمحافظات التابع لها الموفدون، وتزويد الإدارة العامة للمدارس السعودية في الخارج بوزارة التعليم بتاريخ مباشرة كل موفد وأسماء أفراد عائلته المرافقين له في بلد الإيفاد.

ونص القرار على الحالات التي ينهى بموجبها إيفاد المعلّم؛ متضمنة: مغادرة بلد المقر في أثناء العام الدراسي قبل الحصول على الموافقات اللازمة من الرئيس المباشر، والإدارة العامة للمدارس السعودية في الخارج بالوزارة، كذلك إذا تأخر الموفد عن مباشرة عمله بدون مبرر نظامي لمدة تزيد على (10) أيام من التاريخ المحدد لمباشرته في قرار التجديد، إضافة إلى مخالفة الموفد أنظمة وتعليمات بلد الإيفاد.

وتضمن القرار عدم قبول الاعتذار عن الإيفاد بعد مباشرة العمل إلا بنهاية العام الدراسي، وعلى مديري التعليم بالمناطق والمحافظات، ومدير عام عمليات الموارد البشرية بالوزارة مراعاة عدم تمكين من اعتذر عن تكملة مدة إيفاده من العمل بالمملكة للعام الدراسي 1442/1441هـ إلا بإشعار من الإدارة العامة للمدارس السعودية في الخارج، ومنح الموفدين للعمل للتدريس في الخارج أوامر الإركاب اللازمة لهم ولمرافقيهم ممن يعولونهم شرعاً ذهاباً وإياباً.

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