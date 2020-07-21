أفضل الطرق الاحترافية لترقيم جداول الأوفيس ومستندات جوجل (فيديو)

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نشر عبدالعزيز الحمادي، عبر حسابه في “تويتر” مقطع فيديو شرح من خلاله أفضل الطرق الاحترافية لترقيم الجداول في برامج الأوفيس.

وأوضح “الحمادي” خلال المقطع أفضل الطرق الاحترافية لترقيم الجداول في “الوورد، الاكسل، جداول Google، مستندات Google”، حيث يعاني الكثير من طرق الترقيم التقليدية، بحيث إذا حصل أي تعديل على البيانات راح يصير فيه خلل في الترقيم مباشرة.

وأضاف عبدالعزيز الحمادي أن ترقيم الجداول بهذه الطريقة الاحترافية يضمن استمرار ترتيبها مهما حصل وبدون أي مشاكل تقنية، بطريقة آلية ومرتبة.