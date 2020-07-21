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«حساب المواطن» يحسم مسألة تأثر أهلية الوالد حال تأجير أحد أدوار المنزل لابنه

«حساب المواطن» يحسم مسألة تأثر أهلية الوالد حال تأجير أحد أدوار المنزل لابنه
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تواصل – فريق التحرير:

أكد برنامج “حساب المواطن”، أن الأهلية لا تتأثر عند تأجير المستفيد الرئيسي، لأحد أدوار منزله لابن من أبنائه.

جاء ذلك ردًا على سؤال ورد إلى حساب “خدمة المستفيدين” التابع للبرنامج عبر “تويتر”، بأن والده يريد تأجير أحد أدوار المنزل له، فهل يؤثر ذلك على أهلية الوالد؟.

وأضاف البرنامج: أنه “في حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع ومصدر الدخل غير ذلك، وسيتم احتسابه ضمن مجموع الدخل في حساب المواطن”.

شروط الأهلية

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل مواطن، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.

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