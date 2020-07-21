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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا بتداولات 6.5 مليارات ريال

مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعًا بتداولات 6.5 مليارات ريال
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تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 39.90 نقطة ليقفل عند مستوى 7417.26 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 6.5 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 328 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 304 آلاف صفقة سجلت فيها أسهم 164 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 26 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات زجاج، العمران، طباعة وتغليف، بحر العرب، وصدق الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات التعاونية، سافكو، أم آي أس، تكافل الراجحي، وسلامة فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و 1.81%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، البحري، صدق، أملاك، وسيرا هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات البحري، أملاك، بحر العرب، دار الأركان، والأسماك هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 588.02 نقطة ليقفل عند مستوى 8257.38 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 23 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 448 ألف سهم تقاسمتها 1362 صفقة.

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