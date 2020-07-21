«أمن الحج»: لن يُسمح بدخول أي شخص محرم لساحات الحرم إلا بتصريح

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قال مساعد قائد قوات أمن الحج لأمن المسجد الحرام وساحاته: إنه لن يسمح بدخول أي شخص محرم لساحات الحرم إلا بتصاريح رسمية.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم ، أنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من خطة حج هذا العام، وسوف تُنفذ بقية المراحل تباعًا في الأيام القادمة.
وتابع أن هناك 4 محاور رئيسية لخطة هذا العام (إنساني، وأمني، وتنظيمي، وصحي)، لذلك هناك آلية تحدد الدخول والخروج للمسجد الحرام بتخصيص مسارات وأبواب.
وفي سياق متصل، قال قائد القوات الخاصة لأمن الحج: “إن التحايل مرفوض وغير مقبول في أمور دنيوية، ولا أتوقع أن شخصًا عاقلًا قد يلجأ للطرق غير الشرعية في أداء فريضة الحج”.
وأضاف: “لا زالت التعليمات السابقة مستمرة فيما يخص تعليق العمرة والصلاة بالمسجد الحرام، وسيستمر تطبيقها في المدة القادمة”.
من جانبه، قال قائد مركز القيادة والسيطرة: “سيُشغّل المركز بمشعري منى ومزدلفة بكامل الطاقة التشغيلية لهذا العام”.
وأضاف: “5 محاور رئيسية يعتمدها المركز في خطته لهذا العام (الأمني، والتنظيمي، والرقابي، والتنسيقي، والإنساني)”.
#عاجل_السعودية
مساعد قائد قوات أمن الحج لأمن#المسجد_الحراموساحاته: 4 محاور رئيسية لخطة هذا العام (إنساني، وأمني، وتنظيمي، وصحي)، لذلك هناك آلية تحدد الدخول والخروج للمسجد الحرام بتخصيص مسارات وأبواب.#نعود_بحذر#حج1441#بسلام_آمنينpic.twitter.com/HdkZJiCxL1
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv)July 21, 2020