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تحذير من تطبيق خطير على «أندرويد» يستهدف المستخدمين

تحذير من تطبيق خطير على «أندرويد» يستهدف المستخدمين
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تواصل – وكالات:

حُذّر مستخدمو “أندرويد” من خدمة مراسلة جديدة خطيرة يبدو أنها صُممت للتجسس سرًا على مستخدميها.

وتعمل خدمة المراسلة الشائعة على تسويق نفسها، من خلال قدرتها على إرسال “اتصالات آمنة”، اكتشف الباحثون أنها تخزن بهدوء الرسائل النصية والصور وغيرها، في موقع متاح مجانا للوصول إليه عبر الإنترنت – حيث يمكن للمجرمين الإلكترونيين رؤيتها أو سرقتها بسهولة، بحسب “روسيا اليوم”.

وتمكن التطبيق، المعروف باسم Welcome Chat، من إقناع المستخدمين بالثقة بكمية غير عادية من البيانات، بسبب تصميمه كخدمة مراسلة. وعندما يقوم المستخدمون بتثبيته على أجهزتهم، فإنه يطلب أذونات مثل القدرة على إرسال رسائل SMS وعرضها، والوصول إلى الملفات وتسجيل الصوت، والوصول إلى جهات الاتصال وموقع الجهاز.

ومثل هذه القائمة الشاملة المخيفة من الأذونات، قد تجعل الناس يشكون – ولكن مع تطبيق المراسلة، فهذه الميزات مطلوبة للتطبيق لتقديم الخدمة الموعودة.

وليس ذلك فحسب، ولكن Welcome Chat استُخدم أيضا بشكل نشط من قبل المتسللين كأداة تجسس لمراقبة علامات التبويب؛ لذا، لم تُخزن بيانات المراسلة الخاصة فقط في مكان غير آمن، حيث كانت متاحة للاستيلاء عليها، ولكن مراقبة رسائلك من قبل المطورين منذ لحظة التسجيل في الخدمة.

وخلص الباحثون الذين حددوا Welcome Chat كتهديد، إلى أنه “في حين يبدو أن عملية التجسس المستندة إلى Welcome Chat مستهدفة بشكل ضيق، فإننا نوصي بشدة ألا يقوم المستخدمون بتثبيت أي تطبيقات من خارج متجر “غوغل بلاي” الرسمي. وعلاوة على ذلك، يجب على المستخدمين الانتباه إلى الأذونات التي تطلبها التطبيقات، والشك في أي تطبيقات تتطلب أذونات تتجاوز خدماتها”.

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