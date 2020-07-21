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تنبيه مهم من «الزكاة والدخل» بشأن تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة

تنبيه مهم من «الزكاة والدخل» بشأن تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة
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تواصل – واس:

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل عملاءها المكلفين الخاضعين لضريبة القيمة المضافة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر يونيو الماضي والربع الثاني من هذا العام، وكذلك عن شهر مارس الماضي والربع الأول من هذا العام للعملاء المستفيدين من مبادرة تأجيل مهلة تقديم الإقرارات والسداد لضريبة القيمة المضافة، وذلك في موعد أقصاه 31 من شهر يوليو الجاري.

وحثت “الزكاة والدخل” المكلفين على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية بواسطة موقعها الإلكتروني (gazt.gov.sa)، تجنباً لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و 25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها.

ودعت الهيئة المكلفين الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة منتصف الليل، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر (@Gazt_Care)، أو البريد الإلكتروني (info@gazt.gov.sa)، أو عبر المحادثات الفورية على موقع الهيئة (gazt.gov.sa).

وتُعَد ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة العربية السعودية، وهي ضريبة غير مباشرة تُفرَض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات.

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