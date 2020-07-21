النبذ الاجتماعي

ومن هنا نرى من يقومون بممارسة التنمر ضد الأفراد الذين يعانون من ا

لمشاكل النفسية أو المصابين بفيروس كورونا، واتخاذ أشكال إيذاء أخرى كالترهيب، والتخويف.