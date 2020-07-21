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قبل استقبال الحجاج.. «أمانة مكة» تكثف من عمليات التعقيم والتطهير للمشاعر المقدسة

قبل استقبال الحجاج.. «أمانة مكة» تكثف من عمليات التعقيم والتطهير للمشاعر المقدسة
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تواصل- فريق التحرير:

تكثف أمانة مكة المكرمة من استعداداتها لاستقبال موسم الحج لهذا العام ، من خلال تكثيف عمليات التطهير والتعقيم الوقائي في أحياء مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

ووفقاً لـ”العربية.نت” استعانت الأمانة بـ12 ألف من كوادر الفرق الميدانية في عمليات التعقيم عبر استخدام مواد صديقة للبيئة وآمنة.

كما تكثف “النظافة العامة” في مكة خطواتها التنفيذية عبر أحدث التجهيزات الخاصة لرفع النفايات وغسيل وتطهير حاويات القمامة وصناديق النفايات عبر استخدام الأجهزة الخاصة بعمليات الرش والتعقيم، وكذلك تنفيذ خطط تنظيف الطرقات آلياً وغسل الأرصفة.

وأكد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في أمانة العاصمة المقدسة، رعد الشريف، أن هناك فرقاً مركزية للتعامل مع حالات الطوارئ في حال حدوث الكوارث الطبيعية كالأمطار، والتي تدعمها شبكة عملاقة من قنوات تصريف مياه الأمطار ودرء مخاطر السيول، وتشرف عليها فرق ميدانية اختصاصية للتشغيل والصيانة.

وأشار إلى أنه في الوقت نفسه تم التأكيد على تطبيق العاملين والقائمين على تشغيل المسالخ للتدابير الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا بما يتضمن الالتزام بارتداء أغطية الجهاز التنفسي “الكمامات” وغطاء الرأس، وغسل وتنظيف اليدين بشكل مستمر

ولفت إلى أنه تم التأكيد على تطهير وتنظيف أدوات الذبح وعربات النقل بصفة دورية، وتنبيه الجزارين والعاملين على التباعد، والالتزام بالنظافة الشخصية للعاملين، وقياس درجات الحرارة لجميع مرتادي المسالخ والعاملين بها وتوفير المطهرات عند المداخل.

وشدد الشريف على مواصلة أعمال لجان مراقبة الأسواق ومحلات بيع المواد الغذائية، التي تشمل المطاعم والمغاسل وصالونات الحلاقة، مشيراً إلى أن هناك تحاليل مخبرية بشكل يومي لعينات من الأطعمة اليومية.

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