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نصائح مهمة يجب اتباعها خلال «الصيف»

نصائح مهمة يجب اتباعها خلال «الصيف»
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تواصل – فريق التحرير:

قدَّم أستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، العديد من النصائح الهامة التي يجب اتباعها في فصل الصيف.

وقال “النمر” في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: إنه “يجب الإكثار من شرب السوائل الباردة وتناول الفواكه الغنية بالسوائل، مع الابتعاد عن الخروج والمشاوير في ذروة حرارة الشمس”.

وأضاف: “إن كان لابد من الخروج فعليك بالشمسية، بالإضافة إلى ارتداء ملابس فضفاضة فاتحة الألوان، وأيضًا عدم ترك الطفل أبدًا في سيارة وحده ولو لمدة دقيقتين، مع الاستحمام يوميًا والاهتمام بنظافة الجلد”.

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