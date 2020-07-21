غداً.. المرور يبدأ الضبط الآلي لمخالفات عدم وجود تأمين للمركبات

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تبدأ المديرية العامة للمرور ، غدا الأربعاء، ضبط المخالفات آلياً للمركبات التي ليس لديها وثيقة تأمين سارية.

وكانت الإدارة قد أعلنت في وقت سابق أنه تم اكتمال الربط الآلي لإجراءات التأمين على المركبات بسجلاتها لدى مركز المعلومات الوطني.

ودعت ملّاك المركبات للتحقق من وجود تأمين ساري المفعول، قبل موعد استئناف ضبط المخالفات آلياً، بدءاً من غرة ذي الحجة 1441هـ.

وأشارت إلى أن استئناف ضبط المخالفات يأتي بعد زوال الظروف الاستثنائية التي أدت إلى تعليق نشاط عدد من خدمات تسجيل المركبة، وعودة الأوضاع إلى طبيعتها.

يذكر أن عدم وجود تأمين للمركبة يعد مخالفة مرورية تستوجب غرامة تتراوح بين 100 و150 ريالًا.