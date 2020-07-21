الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

غداً.. المرور يبدأ الضبط الآلي لمخالفات عدم وجود تأمين للمركبات

غداً.. المرور يبدأ الضبط الآلي لمخالفات عدم وجود تأمين للمركبات
0

تواصل- فريق التحرير:

 تبدأ المديرية العامة للمرور ، غدا الأربعاء، ضبط المخالفات آلياً للمركبات التي ليس لديها وثيقة تأمين سارية.

 وكانت الإدارة قد أعلنت في وقت سابق أنه تم اكتمال الربط الآلي لإجراءات التأمين على المركبات بسجلاتها لدى مركز المعلومات الوطني.

  ودعت ملّاك المركبات للتحقق من وجود تأمين ساري المفعول، قبل موعد استئناف ضبط المخالفات آلياً، بدءاً من غرة ذي الحجة 1441هـ.

 وأشارت إلى أن استئناف ضبط المخالفات يأتي بعد زوال الظروف الاستثنائية التي أدت إلى تعليق نشاط عدد من خدمات تسجيل المركبة، وعودة الأوضاع إلى طبيعتها.

 يذكر أن عدم وجود تأمين للمركبة يعد مخالفة مرورية تستوجب غرامة تتراوح بين 100 و150 ريالًا.

 

مواد ذات صلة

«شاهدوا التكدّس بعد منتصف الليل».. مواطن يرصد إغلاق طرق المشاة بأحد أحياء الرياض (صور)

«شاهدوا التكدّس بعد منتصف الليل».. مواطن يرصد إغلاق طرق المشاة بأحد أحياء الرياض (صور)

خطأ في نوع الوقود.. حملة تصحيح لـ 86 مركبة من نوع «QX50″ INFINITI»

خطأ في نوع الوقود.. حملة تصحيح لـ 86 مركبة من نوع «QX50″ INFINITI»

مصادر: توجيه بوضع حد أعلى لملكية مركبات النقل الخاص

مصادر: توجيه بوضع حد أعلى لملكية مركبات النقل الخاص

لمواجهة تداعيات «كورونا».. «الضمان الصحي» يُطلق مبادرة تأجيل سداد الأقساط التأمينية

لمواجهة تداعيات «كورونا».. «الضمان الصحي» يُطلق مبادرة تأجيل سداد الأقساط التأمينية

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة