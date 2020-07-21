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نيابة عن خادم الحرمين.. أمير مكة يُسلّم «كسوة الكعبة» لكبير سدنة البيت الحرام غداً

نيابة عن خادم الحرمين.. أمير مكة يُسلّم «كسوة الكعبة» لكبير سدنة البيت الحرام غداً
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تواصل – فريق التحرير:

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يُسلّم غداً الأربعاء بمشيئة الله تعالى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل كسوة الكعبة المشرفة إلى كبير سدنة بيت الله الحرام سعادة الدكتور صالح بن زين العابدين الشيبي، كما جرت العادة السنوية التي تتم في كل عام.

وسيتم التسليم بإذن الله بمقر إمارة منطقة مكة المكرمة، على أن يتم استبدال ثوب الكعبة المشرفة في التاسع من شهر ذي الحجة كما جرت العادة.

وتأتي الحكمة من كسوة الكعبة أنها إتباع لما قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام من بعده، فقد ورد أنه بعد فتح مكة في العام التاسع الهجري كسا الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع الكعبة بالثياب اليمانية.

وتستبدل الكعبة كسوتها مرة واحدة كل عام وذلك أثناء فريضة الحج بعد أن يتوجه الحجاج إلى صعيد عرفات، يتوافد أهل مكة إلى المسجد الحرام للطواف والصلاة ومتابعة تغيير كسوة الكعبة المشرفة القديمة واستبدال الثوب الجديد بها، استعدادًا لاستقبال الحجاج في صباح اليوم التالي الذي يوافق عيد الأضحى.

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