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«عقارات الدولة» تشترط على «الجهات الحكومية» أخذ موافقتها قبل استئجار أي عقار

«عقارات الدولة» تشترط على «الجهات الحكومية» أخذ موافقتها قبل استئجار أي عقار
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تواصل – واس:

شددت الهيئة العامة لعقارات الدولة على جميع الجهات الحكومية بضرورة التنسيق معها وأخذ موافقتها قبل قيامها باستئجار أي عقار تزيد أجرته السنوية عن 200 ألف ريال كما أكدت ضرورة التقيد بنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه وعدم جواز استئجار الجهات الحكومية للعقار إلا لحاجة ماسة له وأن يكون الاستئجار في ضوء ما تحتاجه الجهات الحكومية وأن تتناسب المساحة مع ذلك الاحتياج.

وأكد إحسان بافقيه محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة أن الهيئة تعمل بشكل حثيث على توفير حلول عقارية ذكية وتطبيق معايير كفاءة الطاقة والاستدامة إضافة إلى تعزيز الاستخدام الأمثل للعقار وفقاً للحاجة الفعلية مما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق وخفض ميزانية استئجار الجهات الحكومية للعقار والحفاظ على المال العام.

وبين أنه إذا كانت إجارة العقار في حدود النسب المقررة وفق نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه كان للوزير أو من يفوضه أو رئيس المصلحة المستقلة أو من يفوضه اعتماد قرار الاستئجار بعد إكمال الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام وإبرام عقد الإجارة وإذا كانت الإجارة المطلوبة للعقار المقترح تزيد على النسب المقررة في النظام فعلى الجهة الحكومية إبلاغ وزارة المالية والهيئة العامة لعقارات الدولة.

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