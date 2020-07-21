الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

توضيح مهم من «الأحوال المدنية» بشأن الخدمات المدرجة بنظام المواعيد

توضيح مهم من «الأحوال المدنية» بشأن الخدمات المدرجة بنظام المواعيد
0

تواصل – فريق التحرير:

وجه مواطن استفسار لوكالة الأحوال المدنية عن رغبته في استخراج بطاقة أحوال لطفل يبلغ من العمر 12 عامًا، ولا يستطيع حجز موعد عبر نظام أبشر، حيث أجاب عليه حساب العناية بالعملاء أن نظام المواعيد مخصص للحالات الضرورية فقط.

وقالحساب وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية المخصص للرد على الاستفسارات، في رده على المواطن: إن الخدمات المدرجة بنظام المواعيد في الوقت الحالي هي الخدمات الضرورية والتي لا تقبل تأجيل.

وأشار الحساب إلى أنهفي حال كان لدى المستفيد أمر طارئ بإمكانه التواصل عبر البريد الالكتروني:Ahwalcare@Ahwal.gov.sa

مواد ذات صلة

«الأحوال المدنية» تحدد 7 خدمات يمكن تفويض آخرين لإنجازها عبر «أبشر»

«الأحوال المدنية» تحدد 7 خدمات يمكن تفويض آخرين لإنجازها عبر «أبشر»

بالخطوات.. كيفية تسجيل المواليد الجدد عبر منصة «أبشر»

بالخطوات.. كيفية تسجيل المواليد الجدد عبر منصة «أبشر»

حقيقة اشتراط تسديد المخالفات المرورية لتجديد «بطاقة الهوية»

حقيقة اشتراط تسديد المخالفات المرورية لتجديد «بطاقة الهوية»

متحدث «الأحوال المدنية» يكشف لـ«تواصل» حقيقة اشتراط تسجيل المواليد في مكان الولادة

متحدث «الأحوال المدنية» يكشف لـ«تواصل» حقيقة اشتراط تسجيل المواليد في مكان الولادة

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>