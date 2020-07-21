توضيح مهم من «الأحوال المدنية» بشأن الخدمات المدرجة بنظام المواعيد

تواصل – فريق التحرير:

وجه مواطن استفسار لوكالة الأحوال المدنية عن رغبته في استخراج بطاقة أحوال لطفل يبلغ من العمر 12 عامًا، ولا يستطيع حجز موعد عبر نظام أبشر، حيث أجاب عليه حساب العناية بالعملاء أن نظام المواعيد مخصص للحالات الضرورية فقط.

وقالحساب وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية المخصص للرد على الاستفسارات، في رده على المواطن: إن الخدمات المدرجة بنظام المواعيد في الوقت الحالي هي الخدمات الضرورية والتي لا تقبل تأجيل.

وأشار الحساب إلى أنهفي حال كان لدى المستفيد أمر طارئ بإمكانه التواصل عبر البريد الالكتروني:Ahwalcare@Ahwal.gov.sa