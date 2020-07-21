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«مايكروسوفت» تقرر تأجيل إطلاق أحدث نسخة لنظام التشغيل إلى العام المقبل

«مايكروسوفت» تقرر تأجيل إطلاق أحدث نسخة لنظام التشغيل إلى العام المقبل
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تواصل – فريق التحرير:

قررت عملاق البرمجيات في العالم “مايكروسوفت” تأجيل طرح أحدث نسخة لنظام التشغيل (ويندوز 10إكس إلى العام المقبل2021.

وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق من العام الحالي: إنها تعمل على إعادة صياغة نظام ويندوز 10إكس ليناسب الأجهزة ذات الشاشة الواحدة، وذلك بدلًا من الأجهزة ذات الشاشة المزدوجة، مثل: (سيرفس نيو) Surface Neo. وبهذه التغييرات تغيرت خطة مايكروسوفت التي كانت تعتزم إطلاق النظام قبل نهاية 2020.

وأفاد موقع ZDNets بأنه من المتوقع أن تُطلق الأجهزة ذات الشاشة الواحدة المصممة للعمل بنظام ويندوز 10إكس – والمصممة أيضًا للاستخدام في قطاعي التعليم والأعمال – خلال ربيع 2021. ويُشاع أنه بعد عام من ذلك، قد تطلق مايكروسوفت أجهزة ذات شاشات مزدوجة تعمل بنظام ويندوز 10إكس.

وكانت مايكروسوفت قد عزت التغيير الذي حصل في خطة إطلاق نظام ويندوز 10إكس إلى وباء الفيروس التاجي (كوفيد-19).

وقال رئيس قسم أجهزة سيرفس ونظام ويندوز (بانوس باناي) في شهر مايو الماضي: “إن العالم أصبح مكانًا مختلفًا تمامًا عما كان عليه في شهر  أكتوبر الماضي عندما شاركنا رؤيتنا لفئة جديدة من أجهزة ويندوز ذات الشاشة المزدوجة”.

يُشار إلى أن مايكروسوفت كانت قد أعادت صياغة الكثير من منتجاتها لتلبية احتياجات العمل عن بُعد والأجهزة المهمة في الوقت الراهن، مثل: أجهزة الحاسوب الشخصية، وأجهزة الحاسوب المحمولة، بعد أن شهدت الشركة ارتفاعًا كبيرًا في استخدام نظام ويندوز 10، وخدمة مؤتمرات الفيديو (تيمز) Teams.

 

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