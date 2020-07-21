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«حساب المواطن» يوضح خطوات تصحيح المرفقات المرفوضة

«حساب المواطن» يوضح خطوات تصحيح المرفقات المرفوضة
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تواصل- فريق التحرير:

أوضح برنامج “حساب المواطن” خطوات تعديل مرفقات مرفوضة رفعها المستفيد على موقع البرنامج للاستفادة من الدعم.

وأضاف” حساب المواطن” في رده على استفسار أحد المغردين على موقع “تويتر” أنه يعتبر الطلب مكتمل مع مرفقات مرفوضة ولتعديل المرفقات فإنه يتم اتباع عدد من الخطوات.

وأشار إلى أنه يتم الدخول للبوابة (تفاصيل الطلب – إدارة المرفقات) وحذف المرفقات المرفوضة وتصحيحها ثم إعادة إرفاقها مرة أخرى .

ولفت البرنامج إلى أنه في حال تم إرفاق “صك ملكية ” كمستند لإثبات الاستقلالية لابد أن يكون باسم المتقدم بالطلب وغير مشترك.

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