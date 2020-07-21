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10 أسباب لاختيار «التقاعد المبكر» تهدد بالعجز المالي.. والوظائف التعليمية والصحية في المقدمة

10 أسباب لاختيار «التقاعد المبكر» تهدد بالعجز المالي.. والوظائف التعليمية والصحية في المقدمة
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تواصل – فريق التحرير:

كشف تقرير لـ”المؤسسة العامة للتقاعد” عن 10 أسباب تؤدي إلى التقاعد المبكر مما يؤدي إلى مخاطر مستقبلية كالعجز المالي، حيث تواجه أنظمة التقاعد مشكلات أساسية من حيث عدم توازن الاشتراكات والمنافع.

وبحسب “المدينة”، فإن أسباب التقاعد العشرة تتمثل في سخاء النظام وعدم وجود قيود على التقاعد المبكر، وعدم تطبيق معامل تخفيض في حالة التقاعد المبكر، وعدم وجود حد أدنى لسن التقاعد المبكر، وتحفيز بعض الجهات للتقاعد المبكر.

كما أن من هذه الأسباب تخصيص وتحول عدد من الجهات العمومية، وارتفاع الراتب على رأس العمل لبعض السلالم الوظيفية،ضعف الوعي بدور أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية، وعدم وجود حوافز للبقاء على رأس العمل.

وضمن هذه الأسباب، تأتي إمكانية الجمع بين المعاش التقاعدي والراتب على رأس العمل في حال الخضوع نظام التأمينات أو العكس، وأخيرًا وجود مكافأة نهاية الخدمة في قطاع التعليم تحمل حدها الأعلى بعد مرور 30 عامًا.

وجاءت الوظائف التعليمية في المقدمة بـ 81% ثم الوظائف الصحية بـ 40 % والموظفون العموميون بـ 29 % وكذلك أعضاء هيئة التدريس في الجامعات بنفس النسبة، وأخيرًا المستخدمون بنسبة 6%.

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