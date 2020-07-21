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أطعمة ومشروبات تساعدك على التخلص من القلق والتوتر

أطعمة ومشروبات تساعدك على التخلص من القلق والتوتر
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تواصل- وكالات

كشفت دراسة حديثة أن بعض الأطعمة والمشروبات لها القدرة على التخلص من بعض الضغوط النفسية كالتوتر والقلق والاكتئاب.

ووفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية ، يقدم موقع “أنلي ماي هيلث” الطبي، قائمة أطعمة يمكن أن تساعد في التحكم بمستوى التوتر أو تقليله والعناية بالصحة العقلية وجهازنا المناعي بشكل ممتاز في نفس الوقت:

الشوكولاتة الداكنة

تعرف الشوكولاتة الداكنة بكونها عنصرا غذائية، تساعد في الوقاية من أمراض القلب وتخفيف التوتر وتحسين المزاج، ويؤكد الخبراء حقيقة أن الشوكولاتة الداكنة تساعد على تحسين صحة الدماغ.

الشاي الأخضر

لا يفضل معظم الأشخاص تناول الشاي الأخضر بسبب مذاقه، ولكنه مفيد جدا بالنسبة لنا، حيث يحتوي الشاي الأخضر على نسبة عالية من “إل- الثيانين”، وهو حمض أميني يساعد في تقليل مستويات القلق.

التوابل

يفضل استخدام أنواع مختلفة من التوابل في طعامنا اليومي، والكثير منا لا يدرك فوائدها، فالتوابل مثل الكركم والقرفة والحبهان، تزودنا بمضادات الأكسدة وتعزز مستوى طاقتنا وتقلل من التوتر والقلق.

السبانخ

تعد السبانخ واحدة من أكثر الخضروات الخضراء التي لا يفضلها العديد منّا، مثل باقي الخضروات الأخرى، ولكنها مصدر غني بالمغنيسيوم، والذي يعتبر معدنا مهما ويلعب دورا بارزا في أكثر من 300 تفاعل إنزيمات في جسم الإنسان، كما أنه مفيد في علاج القلق والتوتر.

الزبادي

النظام الغذائي الذي يحتوي على أطعمة بروبيوتيك يقوم بتحفيز الجسم على عدم الاستجابة للتوتر ومستويات القلق، وتعد الزبادي مصدرا غنيا بمادة البروبيوتيك.

 

 

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