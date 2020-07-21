الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«الزكاة والدخل» تصدر دليلاً إرشادياً للتوعية بضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد

«الزكاة والدخل» تصدر دليلاً إرشادياً للتوعية بضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد
0

تواصل – واس:

أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل دليلاً إرشادياً للتعريف بضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد، وبيان المنتجات والتوريدات العقارية الخاضعة لها، والحالات المستثناة منها، بما يمَكّن مُلّاك العقارات الأفراد من الامتثال الطوعي لأحكام ضريبة القيمة المضافة في المملكة.
ويأتي نشر الدليل بعد إطلاق الهيئة خدمة “ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد” بالتعاون مع وزارة العدل، وذلك لتمكين مُلّاك العقارات الأفراد من معرفة مدى خضوعهم لضريبة القيمة المضافة، أو خضوع عقاراتهم المراد بيعها، وتوضيح كيفية سداد الضريبة عند الإفراغ، فضلاً عن أتمتة الإجراءات لتسهيل عملية تعبئة الإقرارات دون الحاجة لرفعها، مع إتاحة إمكانية التعديل عليها.
ودعت هيئة الزكاة والدخل مُلّاك العقارات الأفراد الراغبين في بيع عقاراتهم الخاضعة للضريبة أو المستثناة إلى الاستعانة بالدليل لمعرفة آلية تسجيل بياناتهم لدى الهيئة، إذ سيصبح التسجيل إلزامياً، ابتداءً من تاريخ السادس عشر من شهر أغسطس المقبل قبل إكمال إجراءات الإفراغ العقاري لدى وزارة العدل، لمعرفة الاستحقاق الضريبي، وتسهيل السداد، وإصدار فاتورة رسمية بذلك.
ويمكن الاطلاع على الدليل بزيارة الموقع الإلكتروني للهيئة gazt.gov.sa، كما يمكن للعملاء معرفة المزيد عن خدمات الهيئة بالتواصل مع مركز الاتصال على الرقم الموحد 19993، الذي يعمل من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثانية عشرة منتصف الليل طوال أيام الأسبوع، أو حساب العناية بالعملاء على تويتر @Gazt_Care، أو البريد الإلكتروني info@gazt.gov.sa، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة gazt.gov.sa.

مواد ذات صلة

9 حالات مستثناة من تحصيل ضريبة «القيمة المضافة» على عقارات الأفراد

9 حالات مستثناة من تحصيل ضريبة «القيمة المضافة» على عقارات الأفراد

«الزكاة والدخل» تطلق خدمة التحقق من خضوع العقار لضريبة القيمة المضافة

«الزكاة والدخل» تطلق خدمة التحقق من خضوع العقار لضريبة القيمة المضافة

تراجع نشاط سوق العقارات خلال الأسبوع الأول من تطبيق ضريبة القيمة المضافة

تراجع نشاط سوق العقارات خلال الأسبوع الأول من تطبيق ضريبة القيمة المضافة

«الزكاة والدخل» توضح مزايا «خدمة العقود» وطريقة الإفصاح (فيديو)

«الزكاة والدخل» توضح مزايا «خدمة العقود» وطريقة الإفصاح (فيديو)

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>