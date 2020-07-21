مصادر: المدارس الأهلية تمنح أولياء الأمور خصم 5% من الرسوم بشرط واحد

تواصل- فريق التحرير:

كشفت مصادر أن عدد من المدارس الأهلية استبقت بداية العام الدراسي الجديد، بمنح أولياء الأمور خصومات تصل إلى 5 % بشرط دفع كامل أقساط العام الدراسي.

ووفقاً لـ” الوطن” أوضحت المصادر أن ذلك يأتي في وقت قررت فيه وزارة التعليم دعم المستثمرين بإنشاء إدارة عامة متخصصة في منح التراخيص وإعداد المعايير واللوائح لتسهيل اشتراطات التراخيص.

وتشير البيانات الرسمية لوزارة التعليم إلى أن مهام الإدارة العامة للتعليم العالمي والأجنبي ستتركز بتحديد وتسهيل متطلبات واشتراطات التراخيص الخاصة بالمدارس العالمية والأجنبية ومعاهد ومراكز اللغات والمراكز الثقافية.

وأوضحت أنه من ضمن أهداف الإدارة تسهيل دراسة طلبات التراخيص وإصدار التوصيات بشأنها، وإعداد معايير الرخص المهنية للعاملين في المدارس العالمية والأجنبية بالتنسيق مع هيئة تقويم التعليم، وإعداد اللائحة المنظمة للمخالفات والجزاءات المترتبة عليها، ودراسة الرسوم الدراسية.