الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«أمانة مكة»: 11 مليون ريال لصيانة أنفاق الخدمات المحيطة بـ«المسجد الحرام»

«أمانة مكة»: 11 مليون ريال لصيانة أنفاق الخدمات المحيطة بـ«المسجد الحرام»
0

تواصل – فريق التحرير:

في إطار حرصها على تقديم أعلى مستوى من الخدمات، أبرمت أمانة العاصمة المقدسة عقداً مع إحدى الشركات الوطنية المُتخصصة لصيانة أنفاق الخدمات المحيطة بالمسجد الحرام وذلك بأكثر من 11 مليون ريال وذلك بعد أن تم طرح عملية التشغيل والصيانة في منافسةٍ عامة.

واشتمل العقد، وفقًا لـ”عكاظ”، على تقديم المواد والمعدات والعُمَّال وجميع الأدوات اللازمة لتنفيذ إتمام تشغيل وصيانة الأعمال المبيَّنة في العقد، وكذلك الأعمال المؤقتة والإضافية والتكميلية والتعديلات التي يُطلب من المقاول القيام بها وفقاً لشروط العقد ووثائقه.

من جهةٍ أخرى، أبرمت الأمانة عقداً لصيانة شوارع جنوب شرق مكة المكرمة بقيمة إجمالية بلغت 7.325.220 ريالا ولمدة 36 شهراً ميلادياً، وفقاً للشروط والمواصفات والمخططات وجداول الكميات وفئات الأسعار وغيرها من وثائق العقد.

ويهدف عقد الصيانة إلى المحافظة على شبكات الطرق بالعاصمة المقدسة ورفع كفاءتها وتطويرها بشكلٍ مستمر والرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في جميع أماكن تواجدهم.

مواد ذات صلة

شاهد.. عمليات تعقيم للمسجد الحرام قبل استقبال ضيوف الرحمن (فيديو)

شاهد.. عمليات تعقيم للمسجد الحرام قبل استقبال ضيوف الرحمن (فيديو)

بعد انتهاء أعمال التطوير.. افتتاح باب الملك عبد العزيز بالمسجد الحرام خلال موسم الحج

بعد انتهاء أعمال التطوير.. افتتاح باب الملك عبد العزيز بالمسجد الحرام خلال موسم الحج

«أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ»..تلاوة خاشعة للشيخ الجهني من المسجد الحرام

«أَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ»..تلاوة خاشعة للشيخ الجهني من المسجد الحرام

«وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أَراد أَن يذكر».. قراءة خاشعة للدوسري بالمسجد الحرام

«وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أَراد أَن يذكر».. قراءة خاشعة للدوسري بالمسجد الحرام

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>