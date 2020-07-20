«العدل»: 6 إجراءات ضرورية يجب مراعاتها لضمان نجاح «الإفراغ الإلكتروني»

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شدّدت وزارة العدل على اتباع الإجراءات الميسرة لخدمة الإفراغ الإلكتروني، منوهة بضرورة مراعاة 6 إجراءات عند عملية الإفراغ الإلكتروني عبر بوابةنــاجــز، لضمان نجاحها واكتمال عملية نقل الملكية آلياً دون عوائق، وتجري وفق إجراءات آمنة تضمن حقوق جميع الأطراف، وتغني المستفيدين عن زيارة كتابات العدل.

وتتمثل تلك الشروط في تحويل كامل مبلغ الصفقة مباشرة، وعدم تجزئة الحوالات حتى لا تفشل العملية، موضحة أن الخدمة لن تتم دون استلام كامل الحوالة، وسيتم رفض أي حوالة غير مكتملة؛ وذلك لتفادي تحويل مبالغ زائدة عن الصفقة.

ولا تقبل الخدمة إيداع النقد ولا الشيكات، بل تقبل فقط الحوالات الإلكترونية؛ ويمكن للمستفيد المشتري، التواصل مع المصرف أو البنك الخاص به لطلب صلاحية رفع الحد الأعلى للحوالات اليومية حتى يتمكن من تحويل كامل المبلغ إلكترونياً، وأن يتم التحويل بعد الموافقة مباشرة وعدم الانتظار لنهاية الفترة حتى لا تتأخر الحوالة لأي سبب.

وأكدت الوزارة على ضرورة تحويل المستفيد من حساب مرتبط بهويته لضمان إعادة المبالغ له في حال حدوث أي تعثر لاستقبال الحوالة، وعلى المالك (البائع) عدم إضافة ضريبة القيمة المضافة في إجمالي المبايعة، وذلك لأن المبلغ المسجل في العملية سيعتبر مبلغ المبايعة كاملاً.

وتضمن الخدمة إعادة المبالغ آلياً لأصحابها في حال عدم إتمام التحويل الكامل للمبلغ وانتهاء فترة الانتظار المحددة بـ10 أيام عمل من موافقة المشتري على طلب الإفراغ، كما يمكن للمشتري طلب استعادة المبلغ عند عدم اكتمال العملية لأي سبب، من خلال إرسال بريد إلكتروني إلى 1950@moj.gov.sa وتوفير البيانات التالية:

رقم الطلب الصادر من الخدمة.

تاريخ التحويل (يوم-شهر-سنة).

توقيت التحويل (دقيقة:ساعة ص/م).

الرقم المرجعي الصادر من البنك لعملية التحويل.

اسم المشتري (باللغتين كما هو مسجل لدى البنك)، ورقم هويته.

مبلغ العملية، ورقم الحساب الوسيط الذي جرى التحويل إليه، ورقم الجوال.