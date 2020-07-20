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رفع ثوبة الكعبة المشرفة 3 أمتار استعداداً لموسم الحج

رفع ثوبة الكعبة المشرفة 3 أمتار استعداداً لموسم الحج
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تواصل – فريق التحرير:

ترفع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، كل عام وحسب الخطة المعتمدة لموسم الحج ثوب الكعبة المشرفة بمقدار ثلاثة أمتار تقريباً.

كما يتم تغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريباً من الجهات الأربع، بفريق عمل من المختصين والفنيين بالمجمع يصل عددهم إلى 50 شخصاً، وفقا لـ”اليوم”.

وتابع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، استعدادات مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة لأعمال رفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة استعداداً لموسم الحج ١٤٤١هـ.

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