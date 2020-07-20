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توفي ساجداً.. العثور على مفقود وادي الدواسر في منطقة صحراوية (فيديو)

توفي ساجداً.. العثور على مفقود وادي الدواسر في منطقة صحراوية (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

تمكن فريق غوث للبحث والإنقاذ من العثور على مفقود وادي الدواسر، ضويحي حمود العجالين، متوفى في منطقة صحراوية وهو ساجد.

وكان ضيوحي قد فُقد منذ يوم الخميس 16 يوليو، وكانت فرق الإنقاذ قد باشرت عمليات البحث فور تلقيها بلاغ فقدانه، حيث عثر على سيارته في الساعات الأولى من البحث ولم يعثر على المفقود.

وتم العثور على عليه صباح يوم أمس الأحد وقد فارق الحياة. فيما نشر مغردون مقطع فيديو يظهر “ضويحي” وقد توفي وهو ساجد.

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