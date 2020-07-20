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طفرة طبية.. دواء يقتل خلايا السرطان دون آثار جانبية

طفرة طبية.. دواء يقتل خلايا السرطان دون آثار جانبية
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تواصل – وكالات:

طور علماء أمريكيون عقاراً نانوياً يقتل خلايا سرطان الثدي العدوانية، دون آثار جانبية سامة.

وقال قائد الفريق بجامعة أركنساس أستاذ الكيمياء الحيوية حسان بيزوي، أن المادة فعالة ضد سرطان الثدي الثلاثي السلبي الأكثر عدوانية. لافتاً إلى توصل البحث الذي نشر (الإثنين) في مجلة Advanced Therapeutics إلى عقار يعد بديلاً ناجعاً للتدخل الجراحي، إذ ينتمي لفئة جديدة من المواد النانوية تسمى الأطر المعدنية العضوية.

فيما تعتمد طريقة العلاج على تعريض المواد الحساسة للضوء، ما يولد أنواع الأكسجين التفاعلية التي تقتل الخلايا السرطانية دون خلق سمية للخلايا الطبيعية.

وأضاف بيزوي أن الآثار الجانبية لهذه الطريقة أقل كثيراً مقارنة بالعلاج الكيميائي.

 

 

 

 

 

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