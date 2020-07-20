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«البيئة»:فيديو حرق القطة خارج المملكة.. ومَن لديه معلومات يتواصل معنا

«البيئة»:فيديو حرق القطة خارج المملكة.. ومَن لديه معلومات يتواصل معنا
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تواصل – فريق التحرير:

علقت وزارة البيئة والمياه والزراعة على مقطع فيديو متداول يظهر عملية حرق قطة في مشهد صادم دفع متداوليه لسرعة ضبط الفاعلين ومعاقبتهم.

وأوضح المتحدث باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة عبدالله بن مساعد أبا الخيل أنه بالإشارة إلى المقطع المتداول لحرق قطة، تود الوزارة التوضيح أنها رصدت المقطع فور ظهوره في الشبكات الاجتماعية، وبدأت إجراءات التقصي محليًا، واتضح أن أول ظهور للمقطع في الهند، وبعدها ماليزيا، ويدعم ذلك البيئة التي تم فيها التصوير.

وأكد المتحدث أن إحدى المنظمات الهندية المختصة قد أعلنت عن مكافأة لمن يدلي بمعلومات عن المتسبب، وترجو الوزارة ممن لديه معلومات تخالف ذلك، التواصل معها عبر الهاتف المخصص لذلك: ٨٠٠٢٤٧٠٠٠٠ أو التواصل مع النيابة العامة.

 

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