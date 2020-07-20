مكة.. الأرصاد تحذر من رياح نشطة وغبار يعيق الرؤية بالقنفذة والليث

تواصل – فريق التحرير:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تقلبات جوية على منطقة مكة المكرمة، تستمر لعدة ساعات مساء اليوم الاثنين.

وتتمثل الحالة الجوية في استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة، تتسبب في تدني الرؤية الأفقية، تشمل القنفذة والليث.

وأوضحت الأرصاد، أن الحالة الجوية من المتوقع أن تستمر حتى الساعة 23:00 من مساء اليوم الاثنين بمشيئة الله.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطولاً لأمطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على الأجزاء الجنوبية من المملكة ( الربع الخالي) ومناطق(نجران ،جازان ،عسير ،الباحة ،الطائف).

فيما تؤثر الرياح النشطة على مناطق (الشرقية، الرياض، القصيم ، مكة المكرمة ،المدينة المنورة).