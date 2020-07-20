الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

«الحقيل» يستحدث وحدة للرقابة البلدية لتطوير قطاع البلديات

«الحقيل» يستحدث وحدة للرقابة البلدية لتطوير قطاع البلديات
0

تواصل – فريق التحرير:

اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلّف ماجد بن عبد الله الحقيل، اليوم الإثنين، خطة تطوير الرقابة في القطاع البلدي، واستحداث وحدة للرقابة البلدية.

ووافق “الحقيل” على عدد من المشروعات المقترحة شملت عدة مسارات، واستحداث “وحدة الرقابة البلدية” بهدف التطوير وتمكيناً من أداء دورها بدقة وكفاءة عالية، ولتتماشى مع الأهداف الإستراتيجية للقطاع البلدي.

وأكدت الوزارة أنها شرعت في إعداد وتنفيذ هذه الخطة التي تضمنت عدة مشروعات تشمل مسارات مختلفة منها الإستراتيجي، والتشريعي، والإجرائي والتقني، والمشاركة المجتمعية، والتوعوي.

وأشارت إلى أن الخطة تضمنت عدة مشاريع ومنها تحسين وأتمتة إجراءات الرقابة الذي يُعنى بهيكلة العملية الرقابية من خلال مراجعة وتقييم آليات وإجراءات الرقابة وإعداد أدلة إجراءات موحدة، كما اشتمل على مشروع المشاركة المجتمعية في الرقابة للاستفادة منها وتحفيز الأعمال التطوعية وذلك على مستوى جميع الأمانات في المملكة.

وأوضحت الوزارة أن اعتماد الخطة المستحدثة سيسهم في تجويد الأداء الرقابي، من خلال اضطلاعها بعدد من المهام، تشمل تنظيم أعمال الرقابة في القطاع البلدي وتطويرها مما سيحقق رفع معدلات الامتثال والمساهمة بمعالجة مظاهر التشوه البصري والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين من السكان، مواطنين ومقيمين بالمناطق المختلفة.

مواد ذات صلة

وزير الشؤون البلدية يدشن منصة مراقبة مراكز الخدمة على الطرق الإقليمية

وزير الشؤون البلدية يدشن منصة مراقبة مراكز الخدمة على الطرق الإقليمية

7 خطوات بسيطة لتصحيح نشاطك التجاري عبر «منصة بلدي»

7 خطوات بسيطة لتصحيح نشاطك التجاري عبر «منصة بلدي»

«الشؤون البلدية»: استمرار منع تقديم المعسل والشيشة وإغلاق أماكن ألعاب الأطفال

«الشؤون البلدية»: استمرار منع تقديم المعسل والشيشة وإغلاق أماكن ألعاب الأطفال

«البلديات»: 8 ممارسات تسهم في انتشار الفيروس.. بادر بالإبلاغ عنها فوراً

«البلديات»: 8 ممارسات تسهم في انتشار الفيروس.. بادر بالإبلاغ عنها فوراً

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة