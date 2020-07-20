الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف
أقرا الخبر
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه
أقرا الخبر
بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)
أقرا الخبر
مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)
أقرا الخبر
ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي
أقرا الخبر
مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»
أقرا الخبر
وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره
أقرا الخبر
الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»
أقرا الخبر
نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

سعر الذهب يقفز لأعلى مستوى في 9 أعوام

سعر الذهب يقفز لأعلى مستوى في 9 أعوام
0

تواصل – وكالات:

قفزت أسعار الذهب أثناء التعاملات، يوم الإثنين، إلى أعلى مستوياتها في حوالي 9 أعوام، في حين سجلت الفضة أعلى مستوى في 4 سنوات، بسبب ارتفاعات حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

مواد ذات صلة

الذهب يتجه صوب أكبر مكاسبه الشهرية خلال أكثر من 3 أعوام

الذهب يتجه صوب أكبر مكاسبه الشهرية خلال أكثر من 3 أعوام

الذهب يصعد لذروته في أكثر من 6 سنوات وسط إقبال على الملاذات الآمنة

الذهب يصعد لذروته في أكثر من 6 سنوات وسط إقبال على الملاذات الآمنة

الذهب قرب أدنى مستوى في 4 أشهر رغم تراجع الدولار

الذهب قرب أدنى مستوى في 4 أشهر رغم تراجع الدولار

الذهب يسجل أعلى مستوى في أسبوع

الذهب يسجل أعلى مستوى في أسبوع

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة