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لا تنشر صور أطفالك على مواقع التواصل الاجتماعي.. نصائح مهمة لحمايتهم

لا تنشر صور أطفالك على مواقع التواصل الاجتماعي.. نصائح مهمة لحمايتهم
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تواصل – وكالات:

حذرت الجمعية الألمانية لحماية الأطفال الآباء من نشر صور الأطفال على شبكات التواصل الاجتماعي؛ نظراً لأن هذه الصور غالباً ما تكون محرجة للأطفال، كما يمكن استغلالها لاحقاً للتنمر على الطفل من قبل زملاء الدراسة.

كما يمكن أن تصل صور الأطفال، الذين يرتدون ملابس خفيفة، إلى أيدي الأشخاص ذوي الميول الجنسية للأطفال.

وأحيانا قد يقوم بعض الآباء بتغطية وجوه أطفالهم بواسطة الرموز التعبيرية لحمايتهم من المخاطر المحتملة، إلا أن الجمعية الألمانية لحماية الأطفال ترى في هذا الإجراء حلاً مؤقتاً؛ نظراً لأن بعض تنسيقات الصور تعتبر غير آمنة من الناحية التقنية، ويمكن استعادة وجه الطفل مرة أخرى.

وإذا رغب الآباء في نشر صورة الطفل على شبكات التواصل الاجتماعي، فمن الأفضل أن تكون صورة الطفل غير واضحة، مثلاً من خلال التصوير من الخلف أو جعل الشعر يغطي الوجه، كما يمكن الاستعانة بتقنية تشويش بيكسلات الصورة على الوجه.

وتنصح الجمعية الألمانية بأن يتم تصوير الأطفال وهم يرتدون ملابسهم، وعدم نشر أية بيانات بخصوص أسمائهم أو مكان إقامتهم، علاوة على أنه يجب تعطيل وظيفة الوصول إلى بيانات الموقع على الهاتف الذكي عند استعماله في التصوير، مع ضرورة ضبط البروفايل الخاص بالآباء على وضع خاص، على الرغم من أنه قد لا يوفر حماية ضد هجمات القرصنة الإلكترونية.

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