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9 محاور لخطة المرور في الحج.. منع دخول السيارات غير المصرح لها للمشاعر (فيديو)

9 محاور لخطة المرور في الحج.. منع دخول السيارات غير المصرح لها للمشاعر (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

تناول مساعد قائد قوات أمن الحج لشؤون المرور اللواء محمد بن عبدالله البسامي، محاور الخطة المرورية لموسم حج هذا العام 1441هـ التي تركز على عدة محاور كما يلي:

أولاً: نشر الدوريات المرورية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والطرق الرابطة بينهما لتحقيق حركة مرورية مرنة وآمنة تخدم ضيوف الرحمن.

ثانيا: تحقيق السلامة المرورية لمستخدمي الطرق على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

ثالثا: تنظيم الحركة المرورية داخل المنطقة المركزية والتحكم في جميع المحاور لتقليل الدخول إلى المنطقة المركزية وفق لمرحلة التروية وأيام التشريق.

رابعا: التحكم في جميع مداخل المشاعر المقدسة ومنع دخول السيارات غير المصرح لها من جميع المحاور خلال فترة الحج.

خامسا: تحديد خطوط سير حافلات حجاج بيت الله الحرام داخل المشاعر المقدسة ومن الجمرات إلى المسجد الحرام والعودة وتجهيزها بجميع الاحتياطات اللازمة لضمان سهولة تحركات الحافلات وعدم تداخلها مع الحركة العامة في التنقلات كافة.

سادساً: تنظيم حركة السير داخل المشاعر المقدسة والعمل على تهيئة جميع الخطوط لتنقلات الحجاج مع مراعات توفر السلامة المرورية على الطرق كافة.

سابعاً: إعداد خطة مرورية تراعي وجود الحجاج وسكنهم في مشعر منى ومحيط مسجد نمرة ومخيماتهم في عرفات وأثناء التنقل إلى مسجد المشعر الحرام ثم إلى الجمرات والذهاب إلى المسجد الحرام والعودة مرة أخرى إلى منى لقضاء أيام التشريق.

ثامناً: صرف تصاريح لسيارات الجهات الحكومية العاملة في خدمة الحجاج وفق تنظيم مسبق.

تاسعاً: التحكم في الطرق الرابطة بين شمال مكة المكرمة وجنوبها بما يضمن عدم تأثر هذه المناطق المحيطة بالمشاعر المقدسة.

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