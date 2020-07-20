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ارتكبوا 100 حادثة.. ضبط تشكيل عصابي امتهن سرقة معدات التبريد بالرياض

ارتكبوا 100 حادثة.. ضبط تشكيل عصابي امتهن سرقة معدات التبريد بالرياض
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تواصل – فريق التحرير:

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الجهة المختصة بشعبة التحريات والبحث الجنائي تمكنت – بفضل الله – من الإطاحة بأفراد تشكيلٍ عصابي امتهنوا سرقة معدات التبريد من شاحنات نقل المواد الغذائية المبردة، وهم (9) أشخاص (سبعة من الجنسية السودانية وواحد من الجنسية المصرية، وآخر من الجنسية الهندية، جميعهم في العقد الرابع من العمر) ثبت تورطهم بارتكاب ما يقارب (100) حادثة بلغت قيمة المسروقات بها (300,000) ريال، وتمثل دور اثنين منهم في إخفاء المسروقات وتصريفها.

وضبط بحوزتهما مبالغ مالية جاوزت (40,000) ريال ومركبتين يستخدمها المتهمون في تنقلاتهم، وتم استرداد (15) جهاز تبريد، وقد جرى تحريز المضبوطات وإيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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