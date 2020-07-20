«متحدث التنمية الاجتماعية»: وصلنا إلى موقع «حالة عنف» بالرياض وجاري اتخاذ اللازم

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها تعرفت على موقع حالة عنف في منطقة الرياض، بعد تداول معلومات عنها على مواقع التواصل.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تغريدة على موقع “تويتر” : “إشارة لما يتم تداوله عن حالة عنف في منطقة الرياض فقد تم التعرف على موقع الحالة من قبل فريق وحدة الحماية الاجتماعية بالمنطقة”، وأضاف أنه جاري المتابعة والتحقق مع الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ اللازم وفق نظام الحماية من الإيذاء.

جدير بالإشارة إلى أن مغردين كانوا قد تداولوا تغريدات عن وقوع حالة عنف في منطقة الرياض، مطالبين بالتحقيق واتخاذ اللازم.