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«التأمينات الاجتماعية» توضح مواعيد صرف تعويض العاملين في القطاع الخاص

«التأمينات الاجتماعية» توضح مواعيد صرف تعويض العاملين في القطاع الخاص
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تواصل – فريق التحرير:

حددتالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مواعيد تقديم المنشأة والمشترك طلب صرف تعويض شهر يوليو للعاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

وحثّتالتأمينات الاجتماعية، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» المنشآت والمشتركين الذين لم يتقدموا بعدُ والراغبين في الاستفادة من دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة بتداعيات فيروس كورونا بالتقيد بالمواعيد المحددة للتقديم.

وأوضحتالتأمينات الاجتماعية أنه يجب على المنشأة أن تتقدم بطلب الدعم قبل نهاية يوم 21 يوليو 2020، والمشترك يتقدم بطلب صرف التعويض قبل نهاية يوم 23 يوليو، ويتم صرف التعويض للمتقدمين بداية شهر أغسطس.

وفي حال عدم تقدم المشترك خلال المهلة وتقدم بعد 23 يوليو وقبل 31 يوليو، يتم صرف تعويض شهر يوليو في الأول من سبتمبر، وفقًا للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأكدتالتأمينات الاجتماعيةأنه في حال تأخر المنشأة في التقديم على التعويض والدعم عن المواعيد المحددة يكون بداية الاستحقاق والصرف في الأول من سبتمبر.

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