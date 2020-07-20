«قيادات أمن الحج» تكشف عن خطتها لموسم حج هذا العام

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قال اللواء عيد العتيبي مساعد قوات أمن الحج للدوريات، إن القوات تعمل على تنفيذ خطة قيادة دوريات الأمن من خلال 4 قيادات، وذلك خلال المؤتمر الصحفي لقيادات أمن الحج حول الخطط المرورية والتنظيمية.

وأكد اللواء “العتيبي” أن قيادة دوريات العاصمة المقدسة مستمرة على مدار العام مع تكثيفها، وقيادة المنطقة المركزية تُسير فيها دوريات راجلة، إضافة إلى نقاط فرز وتدقيق يُتحكم من خلالها بالداخلين.

وأبان مساعد قوات أمن الحج للدوريات أن قيادة منطقة المشاعر المقدسة تشمل مزدلفة وعرفة ومنى، تُسير فيها دوريات راكبة إضافة إلى مراكز ضبط أمني؛ لمنع وجود أي شخص غير مصرح له، ومن يُضبط سيطبق بحقه التعليمات. وأضاف أن قيادة المهام والإسناد الأمني، تقوم بتطبيق جزء من الطوق الأمني الخارجي على المشاعر المقدسة.

وأكد “العتيبي” أنه لم يتم ضبط أي حملات وهمية حتى الآن، ونأمل ألا يُضبط أي مخالف حتى نهاية الحج، مؤكدًا أن قيادة قوات أمن الحج وُضعت لتطبيق الخطط، ولن يُمكَّن أي شخص لا يملك تصريحاً من الوصول للمشاعر.

من جانبه، قال مساعد قوات أمن الحج لشؤون المرور اللواء محمد البسامي، إنه سيتم منع دخول السيارات غير المصرح لها للمشاعر خلال الحج، مؤكدًا على التناغم بين الجهات الأمنية كافة، فهناك قيادة والمرور جزء منها، -وإن شاء الله- تتوج هذه الجهود والخطط، مُشيرًا إلى أن الخطط المرورية ستراعي احتياجات أهالي مكة، وسيتم اتخاذ قرار بالتنسيق لفتح الدائري الرابع لخدمة الأهالي.

فيما ذكر قائد قوات الدفاع المدني بالحج أنه سيتم عمل مسح جميع المواقع التي سيوجد بها الحجاج، والتأكد من توفر اشتراطات السلامة.