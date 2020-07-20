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مؤشر الأسهم يغلق منخفضًا بتداولات بلغت 8.3 مليار ريال

مؤشر الأسهم يغلق منخفضًا بتداولات بلغت 8.3 مليار ريال
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تواصل- واس:

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 45.87 نقطة ليقفل عند مستوى 7377.36 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 8.3 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 419 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 394 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 26 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 168 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات صدق, وأم آي أس, وسيسكو, البحر الأحمر, وبحر العرب الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الشرقية للتنمية, ونسيج, والفخارية, وتشب, وصادرات فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و 5.64% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والأسماك، وسيرا, والإنماء, وكيمانول هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الأسماك, ودار الأركان, وبحر العرب, والراجحي، وسيرا هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 647.44 نقطة ليقفل عند مستوى 7669.36 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 12 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 229 ألف سهم تقاسمتها 679 صفقة.

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