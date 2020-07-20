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«الموارد البشرية» تعلن مواعيد «إجازة عيد الأضحى» لموظفي القطاعين العام والخاص

«الموارد البشرية» تعلن مواعيد «إجازة عيد الأضحى» لموظفي القطاعين العام والخاص
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تواصل  – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن مواعيد إجازة عيد الأضحى المبارك لموظفي القطاعين العام  والخاص.

وستبدأ إجازة موظفي القطاع العام بنهاية دوام يوم الخميس 2 ذو الحجة المقبل الموافق 23 / 7 / 2020م، ويستأنف العمل بعد الإجازة يوم الأحد 19 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 9 / 8 / 2020م.

فيما ستكون إجازة عيد الأضحى المبارك لموظفي القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، لمدة 4 أيام، تبدأ بنهاية دوام يوم الأربعاء 8 ذو الحجة 1441 الموافق 29 / 7 / 2020 ويستأنف العمل بعد الإجازة يوم الاثنين 13 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 3 / 8 / 2020م.

 

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