مصادر تكشف عن توجيهات للوزارات والمصالح الحكومية بشأن ترشيد «الكهرباء والوقود»

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كشفت مصادر، عن صدور توجيهات لكافة الوزارات والمصالح الحكومية بالعمل على الترشيد في مجالي الكهرباء والوقود، واستخدام التقنيات الحديثة في هذا الجانب.

وبحسب “المدينة”، تضمنت التوجيهات العمل على الشراء الموحد للسيارات عالية الكفاءة في استخدام الوقود، وإجراء عقود مع محطات الوقود التي توفر التقنيات الحديثة مثل أنظمة تحديد الهوية، مما سيسهم في الارتقاء بكفاءة التشغيل ومنع الهدر.

وشددت التوجيهات على قيام وزارة المالية بالتنسيق مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق بإعادة تصنيف بند الوقود في “إحصاءات مالية الحكومة”، ليتوافق مع مجالات الاستخدام المتعددة للوقود، ووضع آلية لتقدير احتياج كل جهة منه.

وشملت التوجيهات قيام الجهات الحكومية التي تحصل على الوقود بشكل مباشر من شركة أرامكو السعودية بالتنسيق مع وزارة الطاقة، لتوقيع اتفاقيات إمداد بالوقود مع الشركة، على أن تتضمن كميات الوقود المطلوبة، والآلية العادلة لحساب وتدقيق بيانات الاستهلاك الفعلية.

وتضمنت التوجيهات قيام الجهات الحكومية بإنشاء فريق عمل معني بترشيد استهلاك الطاقة في الجهة، يرتبط بالمسؤول الأول فيها -أو من ينيبه يتولى تنفيذ القرارات والأوامر المتعلقة بترشيد الطاقة ويشمل ذلك الوقود والكهرباء، وتحديد مستويات استهلاك الطاقة، وإعداد خطة عمل تحدد فرص ترشيد الاستهلاك، ومتابعة تنفيذها، وتزويد المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالبيانات المطلوبة المتعلقة بترشيد استهلاك الطاقة، وتنفيذ ما يصدر عنه من معايير وبرامج وأدلة في هذا الشأن.

وختمت التوجيهات بالتأكيد على الجهات الحكومية الأخذ بالمستويات الأعلى كفاءة في استهلاك الوقود عند شراء أو استئجار المركبات الخاصة.