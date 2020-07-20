بالفيديو.. تقني يوضح أسهل طريقة لترتيب البيانات على برنامج «إكسل»

تواصل – فريق التحرير:

أوضح المختص في المجال التقني عبد العزيز الحمادي طريقة سهلة لترتيب البيانات على برنامج” إكسل” بدلاً من استخدام برنامج “ورد”.

وأضاف “الحمادي” في مقطع فيديو نشره على موقع التواصل الاجتماعي” تويتر”: “إذا كان عندك بيانات مكتوبة في ملف وورد، وتريد نقلها إلى الإكسل ولكن بشكل مرتّب على الصفوف والأعمدة، فهناك طريقة لذلك بشكل سهل وسريع”.

وأرفق الخبير التقني بتغريدته مقطع فيديو يوضح الطريقة.