وزير الخارجية: تأجيل زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى ما بعد خروج خادم الحرمين من المستشفى

تواصل- فريق التحرير:

أعلن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، تأجيل زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى المملكة إلى ما بعد خروج خادم الحرمين الشريفين من المستشفى.

وقال وزير الخارجية عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “تقدر المملكة اختيار رئيس الوزراء العراقي زيارتها كأول دولة بعد توليه منصبه، واحتفاء بهذه الزيارة البالغة الأهمية ورغبة في توفير كل سبل النجاح لها، آثرت قيادتنا الرشيدة، بالتنسيق مع أشقائنا في العراق، تأجيل الزيارة إلى ما بعد خروج مولاي خادم الحرمين الشريفين من المستشفى“.

وكان الديوان الملكي قد أعلن، صباح اليوم الإثنين، دخول الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض؛ لإجراء بعض الفحوصات جراء وجود التهاب في المرارة.