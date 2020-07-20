مصادر: مشروع جديد لإنشاء خط حديدي مزدوج لنقل البضائع بين الدمام والرياض

تواصل- فريق التحرير:

كشفت مصادر مطلعة أن المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، بصدد تنفيذ مشروع جديد لإنشاء خط حديدي مزدوج لنقل البضائع ما بين الدمام والرياض.

وأوضحت المصادر أن المؤسسة العامة للخطوط الحديدية تعتزم مواصلة التوسع في نشاط نقل البضائع والركاب وذلك من خلال زيادة طاقة النقل بنحو 60% من حجمها الحالي، – وفقاً لـ” الوطن”-.

على جانب آخر، قامت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، بتأمين ثمانية أطقم قطارات ركاب فاخرة وسريعة، يتكون كل طقم منها من خمس عربات وقاطرتين.

وستضيف إلى طاقة النقل لدى المؤسسة ما يزيد على 2000 مقعد، يمكن أن تنقل أكثر من 5000 مسافر يومياً، ما بين الدمام والرياض ويجري العمل حالياً على إدخالها للخدمة وفقا لخطة تشغيلية تعدها المؤسسة.

كما تعمل كذلك على استكمال مشروع ازدواج الخط الحديدي بهدف تقليص زمن الرحلة لقطارات الركاب، حيث تم اعتماد تأمين 4 أطقم قطارات ركاب حديثة للمرحلة المقبلة.

وفيما يخص نشاط نقل البضائع فقد اعتمدت المؤسسة خلال مشروع ميزانيتها للعام الحالي تأمين ست قاطرات مناورة قوتها ألفا حصان، إضافة إلى توريد 8 قاطرات جر بقوة 3500 حصان.

كما تم إبرام عقد تصنيع وتوريد 220 عربة شحن مزدوجة لتضاف إلى القاطرات العاملة في مجال نقل البضائع، وكذلك تأمين عربات شحن بضائع منوعة لمواجهة الطلب المتزايد على خدمات المؤسسة في هذا المجال.