«المرور» يوضح كيفية إيصال استمارة تجديد المركبة للمستفيد عبر «أبشر»

تواصل- فريق التحرير:

أكدت المديرية العامة للمرور، أنه يمكن طلب إيصال كرت رخصة السير أو القيادة عن طريق منصة أبشر.

وأضافت “المرور” في ردها على استفسار أحد المغردين على موقع” تويتر” حول كيفية استلام استمارة تجديد المركبة، أنه سيتم إيصالها للمستفيد في حال كان لديه عنوان وطني (واصل).

وأوضحت” المرور” خطوات تجديد استمارة سيارة عبر منصة أبشر وهى:

الدخول على موقع «أبشر» ثم اختيار «أبشر أفراد».

إدخال بيانات الدخول بالإضافة إلى الرمز المرئي ثم الضغط على تسجيل الدخول.

إدخال الكود المرسل على جوالك في الخطوة التالية ثم الدخول.

من خانة «خدمات المركبات» اضغط على «خدمات»، وسيظهر لك خيار واحد فقط هو «تجديد رخصة السير».