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شاهد.. ميزة بأجهزة «آيفون» تتيح لك أكبر قدر من الخصوصية والأمان

شاهد.. ميزة بأجهزة «آيفون» تتيح لك أكبر قدر من الخصوصية والأمان
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تواصل – فرييق التحرير:

شرح مختص تقني، ميزة لا يعرفها كثير من حاملي أجهزة الآيفون، وهي وضع رقم سري للتطبيقات المتوفرة على الجوالات، وذلك سعيًا لحمايتها، وعدم دخول أحد عليها.

وأشار المختص إلى الطريقة عبر عدة خطوات ذكرها بمقطع فيديو، عن طريق الذهاب للإعدادات ثم توقيت الشاشة، وعقب التأكد من أنك تمتلك الجهاز بوضع بصمتك، ستختار استخدام قفل الشاشة عبر رقم سري، ثم تضع الرقم السري، ثم تختار العد التنازلي للوقت والذي نصح به المختص ألا يكون الفارق الزمني أقل من دقيقة واحدة.

وبعدها تدخل إلى التطبيقات التي تريد أن تحميها عبر رقم سري، فتختارها من القائمة.

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