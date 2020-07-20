شاهد.. آخر الاستعدادات في المشاعر المقدسة لاستقبال الحجاج

تواصل- فريق التحرير:

أوشكت كافة الاستعدادات لاستقبال حجاج بيت الله الحرام في موسم حج استثنائي على الانتهاء.

ووفقاً لـ”عكاظ”، تم تهيئة المساحات التشغيلية أمام مسجد المشعر الحرام بمزدلفة استثنائيا للحجاج.

وتم تقسيم المساحات إلى مربعات للحفاظ على المسافة الآمنة والتباعد الاجتماعي ضمن الإجراءات التي تم اتخاذها في المشاعر المقدسة (متران بين كل حاج وآخر) طوال فترة الحج، مع تقسيم الحجاج إلى مجموعات منفصلة.

وأظهرت الاستعدادات وجود مربعات محاطة بسواتر تحدد كل مربع ضمن المساحة التشغيلية أمام مسجد المشعر الحرام، وتعد المربعات مواقع لنزول الحجاج في مزدلفة قادمين من عرفات.

وتشمل الاشتراطات الخاصة بحج هذا العام في عرفات ومنى الالتزام بالإقامة في الأماكن المخصصة، وعدم الخروج عن المسار المخصص، والالتزام بارتداء الكمامات طوال الوقت، وأن يقتصر الطعام على المغلف مسبقا.

ومن الاشتراطات أيضا، منع التجمعات، والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي. ومن الإجراءات أيضا توزيع الحجاج على الخيام بحيث لا يزيد عددهم على 10 حجاج لكل 50 مترا مربعا، مع الحفاظ على مسافة 1.5 متر على الأقل بين كل حاج وآخر من جميع الجهات، ومنع التزاحم عند الحمامات ومغاسل الوضوء.

وتوزيع أكياس حصى الجمرات مغلفة ومعقمة على الحجاج، ويتسلم كل حاج حقيبة تحتوي على معقمات وكمامات وسجادة وأدوات الوقاية اللازمة.

ومنع مشاركة الأدوات والمعدات الشخصية بين الحجاج، مثل: معدات الحماية أو أجهزة الاتصال أو الملابس أو منتجات الحلاقة أو المناشف، وتحديد عدد الأشخاص المسموح لهم باستخدام المصاعد بما يضمن الحفاظ على مسافات التباعد.

وكان مشعر منى شهد تجهيز مباني الأبراج الواقعة على سفوح الجبال، التي تطل على جسر الجمرات، والتي خصصت لتكون مقر الحجاج في مشعر منى في يوم التروية وأيام التشريق، وتضم الأبراج مبنى يتكون من 12 طابقا.