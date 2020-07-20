رجل يطعن زوجته في حي الروابي بـ«جدة».. والشرطة تطيح بالجاني

تواصل – فريق التحرير:

سدد زوج عدة طعنات نافذة لزوجته بجوار أحد المحال التجارية بحي الروابي في محافظة جدة، بسبب خلافات أسرية سابقة بينهما، مما أدى إلى وفاتها.

ووفقاً لـ”الوطن”، وقع الحادث في ممشى الخطين أمس الأحد عقب صلاة المغرب وسط تواجد من المارة ممن يمارسون رياضة المشي، حيث تلقى مركز العمليات الأمنية الموحد بلاغا تم تمريره إلى دوريات الأمن التي باشرت موقع الحادث في حي الروابي، لتعثر على امرأة مضرجة بالدماء بعد أن تلقت عدة طعنات وفارقت الحياة.

وأكد شاهد عيان ملاحظته امرأة تسير بينما يلاحقها شخص بيده سكين طعنها عدة طعنات ولاذ بالهرب عبر سيارة خاصة.

وشرعت الدوريات بمباشرة الحادثة وخلال وقت وجيز تم القبض على الجاني، وتسليمه إلى مركز شرطة الجامعة تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة.