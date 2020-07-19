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قرار جديد من «الغذاء والدواء» يستهدف مستوردي الأدوية

قرار جديد من «الغذاء والدواء» يستهدف مستوردي الأدوية
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنه تم التنسيق مع الشركة السعودية للخدمات اللوجستية لتأمين العربات المبردة لمستوردي الأدوية.

وأكدت الهيئة، أنه تم إلزام كافة مستوردي الأدوية باستخدام عربات مبردة تستخدم في نقل الحاويات من مواقف الطائرات حتى منطقة الفحص والمعاينة، وذلك في أجواء مناسبة ومعزولة عن الجو الخارجي.

يأتي ذلك في إطار العمل على تحقيق أهداف الهيئة العامة للغذاء والدواء والتي من ضمنها إحكام الرقابة على الإرساليات الواردة للمنافذ الحدودية والتي تقع مسؤولية فسحها على الهيئة، والحرص على رأس المال الوطني ولما لوحظ من كثرة رفض الإرساليات بالمطارات الدولية نتيجة التغير في درجة حرارة المنتجات الدوائية وكسر سلسلة التبريد، وفقا لـ”الوطن”.

وتتوفر العربات المبردة حالياً في مطارات الملك خالد الدولي بالرياض ومطار الملك عبدالعزيز بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام كمرحلة أولى.

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