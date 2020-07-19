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«الزكاة والدخل» تطلق خدمة التحقق من خضوع العقار لضريبة القيمة المضافة

«الزكاة والدخل» تطلق خدمة التحقق من خضوع العقار لضريبة القيمة المضافة
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تواصل – فريق التحرير:

أطلقت الهيئة العامة للزكاة والدخل خدمة “ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد” بالتعاون مع وزارة العدل، التي تستهدف ملاّك العقار من الأفراد، سواءً كانوا مواطنين أو مقيمين، وذلك استمراراً لجهود التحول الرقمي، والتكامل بين الأجهزة الحكومية.

وتسهل الخدمةعلى البائعين من الأفراد لمعرفة مدى خضوعهم لضريبة القيمة المضافة، أو خضوع عقاراتهم المراد بيعها، وتوضيح كيفية سداد الضريبة عند الإفراغ، فضلًا عن أتمتة الإجراءات لتسهيل عملية تعبئة الإقرارات دون الحاجة لرفعها، مع إتاحة إمكانية التعديل عليها.

وتعتبر خدمة ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد امتداداً لجهود الهيئة في إطار زيادة الامتثال الضريبي بين ملاك العقار الأفراد في المملكة، بما يجنبهم فرض غرامات التهرب الضريبي.

ودعت “الزكاة والدخل” الأفراد الراغبين ببيع عقاراتهم الخاضعة للضريبة أو المستثناة إلى تسجيل بياناتهم لدى الهيئة بواسطة الخدمة من خلال الرابط (اضغط هنا)، حيث يعد التسجيل خطوة إلزامية – ابتداءً من تاريخ 16 أغسطس المقبل – لمعرفة الاستحقاق للضريبة، وتسهيل السداد، وإصدار فاتورة رسمية بذلك، قبل إكمال إجراءات الإفراغ العقاري لدى وزارة العدل.

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