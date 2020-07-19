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قائمة رسائل بضغطة زر.. ميزة منتظرة قادمة لتطبيق «سناب شات» (فيديو)

قائمة رسائل بضغطة زر.. ميزة منتظرة قادمة لتطبيق «سناب شات» (فيديو)
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تواصل – فريق التحرير:

كشف الخبير التقني عبدالله السبع، عن ميزة جديدة ينتظرها الكثيرون، قادمة لتطبيق التواصل الاجتماعي “سناب شات”.

وقال السبع، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “ميزة منتظرة قادمة لتطبيق سناب شات، تستطيع من خلالها عمل قائمة في الرسائل الخاصة بضغطة زر واحدة”.

وتابع عبدالله السبع، أن هذه الميزة ستتيح تحديد قائمة الأصدقاء ومن خلالها يمكن إرسال أي سنابة لهم على الخاص بكل سهولة، وسابقا كان يلزم تحديدهم واحداً واحداً.

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