قائمة رسائل بضغطة زر.. ميزة منتظرة قادمة لتطبيق «سناب شات» (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:
كشف الخبير التقني عبدالله السبع، عن ميزة جديدة ينتظرها الكثيرون، قادمة لتطبيق التواصل الاجتماعي “سناب شات”.
وقال السبع، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “ميزة منتظرة قادمة لتطبيق سناب شات، تستطيع من خلالها عمل قائمة في الرسائل الخاصة بضغطة زر واحدة”.
وتابع عبدالله السبع، أن هذه الميزة ستتيح تحديد قائمة الأصدقاء ومن خلالها يمكن إرسال أي سنابة لهم على الخاص بكل سهولة، وسابقا كان يلزم تحديدهم واحداً واحداً.
ميزة منتظرة قادمة لتطبيق#سناب_شات
وأخيرا راح تقدر تسوي (( لسته )) في الرسائل الخاصة بضغطة زر وحدة تقدر تحدد أصدقائك و ترسل لهم أي سنابة في الخاص بكل سهولة
سابقا كان لازم تحددهم واحد واحد
Cc@iF3F3pic.twitter.com/OwAjiQDvHK
— عبدالله السبع (@7Alsabe)July 19, 2020