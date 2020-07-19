«الجوازات» تحدد عقوبات نقل حجاج مخالفين.. سجن وغرامة قاسية (فيديو)

تواصل – فريق التحرير

حددت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأحد، عقوبة من ينقل حجاجاً غير مصرح لهم بالحج، حيث يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال والتشهير بالمخالف.

وقالت الجوازات، عبر مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في “تويتر”: “يعاقب كل من ينقل حجاجاً غير مصرح لهم بالحج بالسجن لمدة تصل لستة أشهر ، وغرامة مالية تصل إلى خمسين ألف ريال عن كل حاج غير مصرح له بالحج يتم نقله”.

وأضافت “إذا كان الناقل وافداً يتم ترحيله بعد تنفيذ العقوبة الصادرة بحقه، ويمنع من دخول المملكة وفقا للمدة المحددة نظاماً والمطالبة قضائيا بمصادرة المركبة المستخدمة في النقل إذا كانت ملكيتها عائدة للناقل أو المتواطئ أو المساهم في المخالفة والتشهير بالمخالف”.